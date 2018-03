Rapina in strada, pugno nello stomaco a una prostituta per rubarle la borsetta

Rapina ai danni di una prostituta a Monza nella notte di mercoledì. La giovane, una lucciola nigeriana, è stata colpita allo stomaco con un pugno da un uomo, straniero, secondo quanto ricostruito dalla prima sommaria descrizione dei testimoni.

Il malintenzionato intorno a mezzanotte ha avvicinato la ragazza in viale Campania e dopo averle sferrato un colpo allo stomaco, le ha strappato la borsetta, fuggendo via a bordo di una bicicletta.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire al responsabile dell'accaduto anche se non è escluso di possa essere trattato di un gesto di ritorsione nell'ambito dell'ambiente della prostituzione. A chiamare le forze dell'ordine e chiedere aiuto sono stati due giovani di passaggio che hanno assistito alla scena. Indagini in corso.