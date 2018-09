Ragazzino di 15 anni aggredito e pestato a sangue per il portafogli: preso il rapinatore

Prima l'aggressione in strada e il tentativo di rapina, poi la corsa al pronto soccorso e la denuncia. Nella serata di lunedì 3 settembre il presunto rapinatore è stato identificato e accompagnato in una comunità. Nei guai un minorenne residente ad Agrate Brianza.

Tutto era accaduto ad Agrate Brianza nella serata di giovedì 8 febbraio, come riferito dai carabinieri della compagnia di Vimercate. La vittima, un ragazzo di 15 anni era stato aggredito in strada e picchiato a sangue da un balordo che voleva rubargli il portafogli. Lui era riuscito a scappare e, una volta a casa, i genitori lo avevano accompagnato all'ospedale dove era stato medicato per le contusioni all'arcata sopraccigliare e allo zigomo. Il fatto, successivamente, era stato denunciato ai carabinieri della stazione di Agrate Brianza che dopo alcuni accertamenti sono arrivati al presunto baby rapinatore.

Nella serata di lunedì i carabinieri di Agrate Brianza hanno notificato al minore la misura del collocamento in una comunità, emessa nei giorni scorsi dal tribunale dei minorenni di Milano.