Ceriano Laghetto, rapina una donna in stazione minacciandola con una siringa

Stava aspettando il treno alla stazione di Ceriano Laghetto Solaro. Ed è stata rapinata da un tossicodipendente che ha usato come arma una siringa. Momenti di paura – giovedì mattina alle 6 per una 53enne di Ceriano Laghetto.

Il malintenzionato si è avvicinato alla donna con atteggiamento minaccioso. Mostrando la siringa e dicendo di essere disposto a usarla contro di lei, è riuscito a ottenere la borsetta. Subito dopo si è allontanato, tentando di fuggire nei boschi del Parco delle Groane.

I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, intervenuti con tempestività, hanno dato vita a una “battuta” di ricerca nei boschi, con grande dispiegamento di uomini e mezzi e anche con grande fatica, a causa del caldo. Solo nel pomeriggio le ricerche hanno dato l’esito sperato.

Il tossicodipendente è stato rintracciato, anche in base all’identikit fornito dalla vittima. Si tratta di un giovane di 28 anni, di Macherio, già noto alle forze dell’ordine. Di professione meccanico, da tempo era precipitato nel tunnel della droga. E’ stato lui a guidare i carabinieri nel luogo dove aveva gettato la borsetta: il giardino di una villetta. Soldi e documenti sono stati recuperati: non il cellulare, che il tossico aveva già barattato con un pusher in cambio della dose di droga quotidiana. Il 28enne è stato posto in stato di fermo.