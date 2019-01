Blitz armato in sala slot, rapinatori minacciano il cassiere e scappano con mille euro: presi

Sono entrati in azione con il volto travisato e una pistola in pugno. Hanno puntato l'arma contro il commesso della sala slot e si sono impossessati della cassa e sono scappati con il bottino, circa mille euro in contanti. Rapina nella mattinata di lunedì 7 gennaio a Monza, dove due malviventi hanno messo segno un colpo all'interno di una sala slot di via Borgazzi.

Il blitz era avvenuto intorno alle 9.15, i due erano riscuoti a scappare ma poche ore dopo i carabinieri del gruppo Monza diretti dal capitano Pierpaolo Pinnelli sono riusciti ad arrestare i presunti autori del fatto. Si tratta di F.S. e I.V., entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine di 39 e 43 anni.

Durante le perquisizioni sono state trovati una parte dei contanti e la presunta arma del delitto, una pistola scacciacani priva del tappo rosso: fedele riproduzione di una Beretta 92fs. Non solo, sarebbero saltati fuori anche gli abiti utilizzati dai rapinatori durante il colpo. Per entrambi sono scattate le manette e sono stati ristretti nel carcere di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.