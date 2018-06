Irrompe nella sala slot armato di pistola, rapinatore scappa con 2mila euro

Ha fatto irruzione armato di pistola, ha minacciato il dipendente della sala scommesse e ha portato via tutti i contanti che c'erano in cassa, circa 2mila euro in banconote di piccolo taglio. È successo nella serata di giovedì 7 giugno in una sala scommesse di via Repubblica a Muggiò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e avrebbero già identificato il rapinatore: secondo quanto trapelato si tratterebbe di uno dei clienti abituali che, proprio nella sala scommesse, avrebbe perso numerosi contanti. Solo una settimana fa il centro scommesse aveva subito un'altra rapina.