Rapina al supermercato a Cesano Maderno, malviventi in fuga con il bottino

Pistola in pugno, volto travisato e minacce. Così due rapinatori domenica nel pomeriggio hanno fatto irruzione in un supermercato di Cesano Maderno e, con l'intimidazione dell'arma, si sono fatti consegnare l'incasso dalle commesse e sono fuggiti via.

E' successo intorno alle 17 all'interno dell'Iperdì di via San Benedetto, nella cittadina brianzola. Dopo essere riusciti a farsi consegnare il denaro presente in cassa, che ammonta a qualche migliaia di euro, i due malviventi sono fuggiti via veloci. Sul posto, subito dopo l'allarme, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Desio che ora indagano per risalire ai responsabili della rapina.