Cologno, cerca di corrompere i carabinieri che lo stanno arrestando: rapinatore nei guai

Prima hanno rubato all'interno di un minimarket, poi hanno minacciato il titolare del negozio che li aveva scoperti. Infine uno di loro ha cercato di corrompere i carabinieri che lo stavano arrestando. L'epilogo? Le manette per entrambi. Pomeriggio di follia quello di sabato 23 maggio a Cologno Monzese, nei guai due ucraini di 26 e 25 anni.

Tutto è iniziato quando i due hanno fatto la spesa gratis all'interno di un minimarket di via Trento a Cologno. Non hanno fatto i conti con il proprietario che li ha visti, fermati e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Sesto San Giovanni a cui uno dei due ha offerto dei soldi in cambio della libertà, come riportato in una nota. È stato tutto inutile.

Pe entrambi sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria, uno dei due (inoltre) è stato denunciato per istigazione alla corruzione. Entrambi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia in attesa di essere giudicati per direttissima.