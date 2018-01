Si addormenta in treno e viene derubato: 37enne aggredito a Lissone

Brutta avventura nella mattinata di sabato per un uomo di 37 anni rapinato e aggredito mentre viaggiava a bordo del convoglio Monza-Saronno in Brianza. L'uomo, appisolatosi durante il tragitto, è stato vittima di una rapina da parte di un altro viaggiatore, di origine nordafricana, che ha cercato di sfilargli di dosso il cellulare nel sonno.

E' successo intorno alle 10.30 e quando il 37enne si è accorto di quanto stava succedendo ha cercato di reagire e di fermare il rapinatore che lo ha aggredito ed è fuggito via, scendendo di corsa dal convoglio alla stazione di Lissone con il cellulare tra le mani. In stazione è intervenuta la polizia ferroviaria insieme ai carabinieri della compagnia di Desio che ora stanno fornendo supporto alle indagini per rintracciare il malvivente.

A Lissone nella mattinata è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso al 37enne e lo ha trasportato per gli accertamenti del caso in codice verde in ospedale al Policlinico di Monza. Fotunatamente in seguito alla rapina nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Indagini in corso.