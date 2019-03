Paderno, rapina al supermercato, malviventi in fuga con 500 euro

Rapina al supermercato U2 di Paderno Dugnano. I malviventi hanno colpito il punto vendita venerdì sera all’orario di chiusura.

Due rapinatori sono entrati nel negozio con il volto coperto da sciarpe e cappellini per non farsi riconoscere e senza nemmeno mostrare le armi, ma soltanto con le minacce, sono riusciti a farsi consegnare 500 euro in contanti dai cassieri. Poi sono fuggiti.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Desio.