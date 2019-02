Aggredite, minacciate derubate fuori dalla banca da un rapinatore mascherato: si indaga

Due rapine in due giorni al bancomat della Banca Popolare di Milano, in via Vittorio Veneto, a Varedo. Venerdì 8 febbraio, tra le 19 e le 20, una giovane donna di 27 anni è stata rapinata mentre stava prelevando al bancomat. Modesta la cifra sottratta: 40 euro. Il giorno dopo, alla stessa ora, un’altra donna di 30 anni è stata rapinata, allo stesso bancomat. Stavolta la somma razziata è stata più consistente: 200 euro.

I carabinieri di Desio stanno cercando il rapinatore: volto coperto, in entrambi i colpi ha nascosto il volto dietro a una maschera di carnevale.