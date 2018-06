Lo prendono a bottigliate in faccia per rubargli i gioielli: violenta rapina a Vedano al Lambro

Prima la lite, poi le bottigliate in faccia e la rapina. La vittima è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, i malviventi sono riusciti a scappare e far perdere le proprie tracce. Rapina nel pomeriggio di giovedì 7 giugno a Vedano al Lambro.

Tutto è accaduto intorno alle 18.20 in via De Gasperi: la vittima — un ragazzo nigeriano di 26 anni, secondo quanto riferito dagli investigatori — è stata aggredita da alcuni suoi connazionali con una bottigliata in testa al termine di una lite. I malviventi successivamente si sono impossessati di un braccialetto e un anello che il 26enne portava addosso, poi sono scappati.

Il 26enne è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Monza per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Monza che hanno avviato le indagini.