Rapina in banca a Monza, malviventi armati di taglierino fuggono col bottino

Rapina in banca a Monza martedì mattina. Due malviventi intorno alle 12.30 del 5 marzo hanno fatto irruzione presso la filiale della Banca di Credito Cooperativo in via San Rocco.

I banditi, armati di taglierino, hanno minacciato i dipendenti con il volto travisato per non farsi riconoscere riuscendo a mettere le mani sul denaro per poi fuggire via. Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Operativa e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza che ora stanno indagando per risalire ai responsabili. Secondo quanto reso noto, non ci sono stati feriti.

Al momento non è stata resa nota l'entità del bottino asporato dai malviventi che è in corso di quantificazione.