Rapinatori armati di fucile fanno irruzione nella sala Bingo: colpo a Monza

Casco in testa per coprire il volto e fucile in pugno. Due rapinatori armati hanno fatto irruzione nella serata di giovedì nella sala Bingo di via Bramante a Monza.

Il colpo è avvenuto intorno alle 19 quando i due malviventi, di cui uno armato di fucile, hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare l'incasso prima di fuggire via veloci. Dopo la rapina, sono saliti a bordo di uno scooter e si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi. E' in corso anche l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della sala giochi per verificare se abbiano ripreso elementi utili all'identificazione dei malviventi.

Non è la prima volta che a Monza viene colpita una sala Bingo. A gennaio la stessa sala era stata rapinata da due ignoti malviventi, fuggiti via con il denaro.