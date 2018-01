Irrompono nella sala bingo armati di pistola e roncola: rapinatori scappano con la cassa

Il primo con una roncola in pugno, il secondo con una pistola. Entrambi con il volto nascosto da un casco integrale. Hanno seminato il panico in sala, minacciato i cassieri e sono scappati con tutti i contanti. Rapina nel primo pomeriggio di domenica 21 gennaio alla sala Bingo Opla in via Bramante da Urbino a Monza.

I due malviventi, come riportato in una nota diramata dal 113, hanno agito in pochi istanti: un'azione da manuale, studiata nei minimi dettagli. Una volta dentro alla sala si sono diretti verso le casse dove hanno minacciato i dipendenti e afferrato tutto quello che c’era: 5.700 euro.

Infine sono scappati a bordo di una motocicletta, facendo perdere le loro tracce. Sul caso sta indagando la squadra mobile del commissariato di Monza, gli agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi e per cercare indizi anche dalle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona.