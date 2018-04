Rapina in farmacia a Vaprio d'Adda, 40enne arrestato poco dopo grazie ai passanti

Passamontagna sul volto per non essere riconosciuto e coltello in mano. Un rapinatore solitario nella serata di lunedì, in orario di chiusura, ha fatto irruzione nella farmacia "Valaperta" a Vaprio d'Adda.

Minacciando il titolare, un uomo di 71 anni, il malvivente è riuscito a farsi consegnare 400 euro in contanti per poi fuggire via veloce con il bottino a piedi. La fuga del rapinatore però non è durata molto: l'uomo, un 40enne incensurato residente proprio in paese, disoccupato, è stato infatti raggiunto e fermato da alcuni cittadini seduti in un bar poco distante che avevano sentito le richieste di aiuto del titolare. Gli avventori, una decina di giovani tra i 20 e i 30 anni, hanno bloccato il rapinatore e atteso l'arrivo dei carabinieri.

I militari della compagnia di Vimercate hanno bloccato il malvivente e lo hanno arrestato per rapina a mano armata. Il passamontagna e il coltello sono stati sequestrati mentre la refurtiva è stata restituita al titolare della farmacia. Per giustificare il suo gesto il 40enne ha spiegato ai carabinieri di essere senza lavoro e di vivere da solo da poco.