Tenta di scippare un'anziana di 83 anni per strada, lei resiste e lo fa arrestare

Non ha esitato a rapinare un’anziana di 83 anni. Anzi, ha scelto lei proprio perché era anziana e dunque avrebbe potuto essere una preda facile. Un giovane di 35 anni di Vibo Valentia, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per il reato di tentata rapina.

Sabato alle 16.30, in via San Filippo Neri a Giussano, ha tentato di portare via la borsetta all’anziana. Lei però ha reagito, mostrandosi per niente rassegnata all’idea di consegnare la borsetta. Decisa a non subire, la 83enne è entrata in un negozio di ortofrutta e ha chiesto aiuto. Il commerciante ha chiamato i carabinieri.

Il rapinatore ha desistito ed è fuggito. Ma i carabinieri, giunti rapidamente sul posto, lo hanno rintracciato in via Catalani, a cento metri di distanza. Ora si trova nel carcere di Monza.