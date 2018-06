Cerca di rapinare l'Eurospin con la pistola giocattolo: gli ridono in faccia e lo cacciano

È arrivato davanti al supermercato in bicicletta, dopo averla parcheggiata fuori ha fatto irruzione sfoderando un'arma giocattolo. Voleva mettere a segno una rapina, ma è stato deriso e cacciato in malo modo dalla cassiera che non gli ha consegnato neanche un soldo. È successo nella serata di sabato 9 giugno all'Eurospin di via Grandi a Solaro.

Il "malvivente" si era presentato al supermercato poco prima dell'orario di chiusura impugnando un’arma giocattolo decisamente poco inquietante. L'addetta alla cassa non è stata per nulla intimorita, anzi: si è dimostrata un bel po' indispettita. Sbigottito, il "rapinatore" non ha trovato di meglio da fare di allontanarsi senza aver portato via un soldo.