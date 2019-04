Coltello puntato alla schiena, 15enne rapinato in stazione

Un altro ragazzino rapinato in stazione. Alle 9.15 di venerdì, a Cesano MAderno, un 15enne mentre stava attraversando il sottopasso della stazione è stato avvicinato da due giovani malviventi.

I rapinatori, secondo una prima descrizione, stranieri, gli hanno puntato un coltello alla schiena, facendosi consegnare lo smartphone. I due si sono quindi dileguati di corsa, con il cellulare. Al ragazzo non è rimasto altro che tornare a casa, avvisare la famiglia e recarsi in caserma per sporgere denuncia contro i due ignoti.

In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Desio che stanno vagliando anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza attive in stazione.