Rapine e borseggi nel sottopasso della stazione di Monza: arrestato 22enne

Borseggi e rapine tutti commessi nel sottopasso della stazione di Monza ai danni di pendolari o passanti. Al termine di un'indagine gli agenti del Compartimento Polfer Lombardia hanno individuato l'autore: un ragazzo di 22 anni originario del Gambia. Il giovane è stato così raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare mentre si trovava nel carcere di Alghero, in Sardegna, a scontare un'altra pena.

Gli agenti sono riusciti a individuarlo e a identificarlo anche grazie alle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza che hanno fornito un prezioso contributo alle indagini. Sempre a Monza, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato un uomo ricercato per una condanna per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sitratta di un cittadino italiano di 27 anni che era stato fermato dal personale per un controllo perchè era stato notato aggirarsi nell'area con fare sospetto. Dopo gli accertamenti effettuati sul suo conto è emerso un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, per un periodo di 5 mesi e 27 giorni. L'uomo è stato accompagnato in carcere.