Baby gang in azione sulla Milano-Lecco: un giovane aggredito in carrozza e rapine

Un giovane finito in ospedale in seguito a un'aggressione a bordo treno e altre due vittime della violenza di una baby gang in azione sulla linea Milano-Lecco.

A distanza di pochi giorni dalla notizia dell'arresto di otto giovanissimi autori di violente rapine in diverse stazioni tra la Brianza, Lecco e Milano, nella serata del 30 aprile una nuova baby gang è entrata in azione. Un gruppo di ragazzi, presumibilmente stranieri dalle prime informazioni, ha aggredito prima un commesso 22enne di Olgiate Molgora e poi ha rapinato un ragazzino di sedici anni che viaggiava sulla stessa carrozza della banda.

Il 22enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice verde all'ospedale Mandic di Lecco. La baby gang però, dopo l'accaduto, non ha desistito e ha preferito continuare le scorribande su un altro convoglio, cambiando treno ma non direttrice.

E proprio su un altro mezzo, poco dopo, ha avvicinato un altro giovanissimo a cui ha sottratto lo smartphone. Sugli episodi indagano i carabinieri e la Polfer che stanno cercando di risalire agli autori delle rapine anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere delle stazioni in cui sono avvenute le violenze.