È stato ritrovato Reda, il ragazzino di 15 anni che era scomparso nel nulla

È stato ritrovato a Roma Reda Kaoutari, il ragazzo di 15 anni che era scomparso il 23 ottobre da Seregno. La notizia del ritrovamento è arrivata nella serata di martedì 13 novembre.

Secondo quanto trapelato sembra che una persona abbia riconosciuto il ragazzo e abbia segnalato il fatto ai famigliari. Il padre del ragazzo è subito partito alla volta della Capitale dove ha recuperato il giovane e lo ha accompagnato a casa. Nella giornata di martedì, infine, il 15enne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Seregno insieme ai suoi genitori, ma non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione in merito alla sua fuga.

La scomparsa

Il giovane era scomparso nel nulla il 23 ottobre quando era uscito di casa per andare all'istituto Levi di Seregno, ma non era mai arrivato a destinazione e da allora non aveva fatto più ritorno a casa. La madre aveva lanciato un appello su Facebook nel quale invitava chiunque lo vedesse a contattare le forze dell'ordine.

Secondo quanto trapelato non sarebbe la prima volta: il 15enne si sarebbe allontanato da casa altre volte“