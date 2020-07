A Monza ha riaperto la piscina Pia Grande

A Monza ha riaperto le porte la piscina Pia Grande. L’impianto di via Murri 37 torna ad accogliere i clienti che avranno a disposizione la vasca da 25 metri e la vaschetta ludica. Sarà possibile accedere dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 20.00 (chiusura vasca ore 19.30).

Nel rispetto della normativa anti-covid per accedere all'impianto è necessario compilare un'autocertificazione (documento disponibile sul sito www.sportmanagement.it e che si potrà portare in impianto già compilato, per velocizzare le operazioni in entrata) sul proprio stato di salute. Per i minori non accompagnati l’autocertificazione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Sempre all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea (che non dovrà essere superiore ai 37.5°), le entrate saranno contingentate con percorsi obbligatori e prima dell’accesso alle vasche sarà inoltre necessario passare sotto una doccia saponata. In vari punti dell’impianto saranno a disposizione degli utenti i gel disinfettanti. I protocolli di Sport Management garantiranno alla clientela una piena sicurezza durante la permanenza all’interno dell’impianto. Attualmente non è necessaria la prenotazione.

Nel rispetto dei protocolli del DVR emanato per l'emergenza Codiv-19 la piscina ha reso noto di aver attivato la sanificazione degli spazi, la regolamentazione dell'accesso all'impianto e tutela degli utenti sanificazione spazi spogliatoi e impianti igienici e interventi tecnologici strutturali per gli impianti di aria e acqua.