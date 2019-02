Monza, finiti i lavori: riapre al traffico via Cantore

Via Cantore a Monza riaprirà al traffico nella serata di venerdì 8 febbraio. Lo ha comunicato il municipio con una nota. "Grazie alla disponibilità di Brianzacque nel rimodulare gli orari di lavoro in cantiere, gli scavi in via Cantore iniziati la scorsa settimana termineranno in anticipo rispetto a quanto previsto", si legge nel comunicato in vita dal Comune.

Con l'apertura di via Cantore sarà sospeso, dunque, il piano di viabilità alternativa e viale Cavriga tornerà ad essere chiuso dalle ore 19.00, secondo l’orario invernale abituale.

Via Cantore: perché c'è un cantiere di Brianzacque

Nella giornata di martedì 29 gennaio i tecnici di Brianzacque erano intervenuti in via Cantore, una delle più importanti arterie di attraversamento della città, per risanare un cedimento improvviso della conduttura fognaria.