Limbiate, maxi mobilitazione per un uomo scomparso: ricerche nel Villoresi

Vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori, unità cinofile e anche un elicottero. Maxi mobilitazione a partire da martedì in tarda mattinata a Limbiate dove forze dell'ordine e pompieri sono al lavoro per la ricerca di una persona scomparsa.

L'attività si è concentrata nell'area del canale Villoresi per scongiurare un possibile gesto estremo. Secondo quanto appreso però l'anziano potrebbe anche aver perso l'orientamento ed essersi allontanato in altra direzione. L'uomo avrebbe lasciato la sua abitazione, uscendo di casa intorno alle 7.30, senza più farvi ritorno. Le ricerche al momento sono ancora in corso. Sul posto i carabinieri insieme a diverse squadre di vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e da Milano con le unità cinofile.