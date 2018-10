Rifiuti abbandonati sulle strade provinciali: parte il progetto per la pulizia

Rifiuti abbandonati a lato della strada, vere e proprie discariche a cielo aperto che si formano ai bordi delle strade provinciali della Brianza. Una criticità che porta con sé degrado e problemi ambientali. Di questo fenomeno i comuni del milanese e della Brianza soci di Cem ambiente hanno deciso di farsi carico con un progetto sperimentale di sei mesi.

Il progetto

Da lunedì a sabato, sei giorni su sette, per i prossimi tre mesi e per ulteriori tre mesi dalla primavera 2019, due mezzi con tre persone a bordo ognuno, vengono dedicati da Cem alla pulizia dei tratti di provinciali ed intercomunali di tutto il bacino, maggiormente soggetti ai fenomeni di abbandono. Per la zona nord la partenza è da Brugherio; per la zona sud, da Liscate. Obiettivo è, in prima battuta, la pulizia e rimozione delle discariche individuate; successivamente il passaggio di controllo ed eventuale rimozione di nuovi rifiuti, anche con utilizzo delle spazzatrici, per un monitoraggio e una pulizia costanti.

Ma il progetto non finisce qui, infatti, tutte le informazioni raccolte, le immagini della pulizia e lo stato conseguente delle strade, diventa materiale per una mappatura precisa delle strade del bacino di Cem, con l’obiettivo di gestire un controllo continuo e costante e una prevenzione mirata nel tempo, rendendo evidente con dati oggettivi quali sono i punti di maggiore scarico abusivo e quali i quantitativi raccolti. Compito degli operatori, dunque, non sarà solo la pulizia ma anche la documentazione in tempo reale della situazione, con invio delle segnalazioni al sistema informatico che consente la gestione della situazione.

I primi risultati

La pulizia di Cem sulle strade extraurbane ad alta percorrenza e sulle piazzole di sosta è iniziata lunedì 08 ottobre. Nella prima settimana sono stati rimossi oltre 7mila chilogrammi di rifiuti abbandonati.Inoltre sono stati individuati e segnalati agli enti competenti, pericolosi abbandoni di eternit che hanno portato all’attivazione della procedura speciale di rimozione.



"Un’attività che stiamo pensando da tempo – spiega l’Amministratore unico di Cem Ambiente Antonio Colombo – per rispondere a un’esigenza concreta e molto sentita dai nostri Comuni. Questo progetto sperimentale è finalizzato a capire tempi e modi di rimozione di queste discariche, anche per verificare la bontà del principio in cui crediamo, secondo il quale sporcare e abbandonare rifiuti nei luoghi puliti è più difficile che nei luoghi già sporchi. Per Cem è una sperimentazione molto importante, che speriamo possa diventare un modello replicabile, come accaduto per tanti altri nostri progetti".