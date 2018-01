Contro il degrado in stazione arrivano le ringhiere anti-bivacco

Contro il degrado in stazione a Monza arrivano le barriere anti-bivacco. Hanno fatto la loro comparsa in stazione, lungo il muretto sul lato di piazza Castello, le ringhiere predisposte per contrastare i reati connessi allo spaccio e gli episodi di criminalità presso lo scalo ferroviario cittadino.

L'intervento, disposto in accordo dall'amministrazione comunale, prefettura, Rfi e Centro Stazioni è stato approvato nel corso dell'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale le barriere dovrebbero essere un utile strumento per aumentare la sicurezza in stazione e disincentivare il bivacco e la permanenza di soggetti malintenzionati.

"Come promesso in campagna elettorale il tema della stazione è rimasto in Cima alle nostre priorità sul tema della sicurezza. Dopo gli interventi, già dai primi giorni, con l’istituzione del presidio fisso di via Arosio e i successivi controlli di sicurezza urbana e prevenzione dello spaccio, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine, ora arrivano interventi strutturali su piazza Castello con il potenziamento dell’illuminazione, il posizionamento delle ringhiere all’uscita e la chiusura del sottopasso in orario notturno. Un risultato reso possibile anche grazie al coordinamento con prefettura, Rfi, centostazioni e con carabinieri e polizia di stato, che da qualche settimana ha previsto la presenza del reparto mobile proprio su piazza Castello" ha dichiarato l'assessore alla sicurezza del comune di Monza, Federico Arena.

Quotidianamente la polizia locale, la polizia di Stato e i carabinieri effettuano controlli o servizi in stazione dove recentemente è stato arrestato un pusher sorpreso con la droga e si sono verificati diversi episodi di furto o rapina.