Coronavirus, rinviata la partita Albinoleffe-Monza in programma mercoledì sera

Il Coronavirus ferma anche il calcio. Dopo il rinvio di tutti gli eventi sportivi di questa domenica in Lombardia e Veneto, comprese le partite di serie A (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria), la Lega Pro ha disposto anche quello di cinque partite di serie C che erano in programma mercoledì 26 febbraio.

Tra queste, anche quella del Monza a Gorgonzola contro l'Albinoleffe, a data da determinarsi. La decisione legata alle attuali vicende del Coronavirus, è stata presa dalla Lega Pro "al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio nelle regioni di Lombardia e Veneto".