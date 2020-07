Rissa a Monza, due uomini feriti dalle bottigliate: finiscono in ospedale

Chiazze di sangue a terra, cocci di vetro sui sampietrini e due uomini feriti. Il primo con traumi e tagli tra volto e collo, il secondo con ferite sul cranio. Entrambi accompagnati al pronto soccorso. È il bilancio di una rissa avvenuta via De Leya e via Enrico da Monza nella notte tra martedì e mercoledì 15 luglio.

Tutto è accaduto intorno alla 1.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della questura, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione sembra che la zuffa sia divampata al culmine di una furibonda lite tra diverse persone, zuffa a cui sarebbero seguite delle bottigliate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ferito più grave, un uomo di cui non si conoscono le generalità, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo; ha riportato ferite al collo e al volto. Un 32enne, invece, è stato trasportato in codice verde al Policlinico di Monza a causa di alcune ferite al volto. Entrambi i feriti non versano in gravi condizioni.