Lite per il parcheggio, a Brugherio rissa tra quattro persone e auto danneggiate

Una lite per il parcheggio a Brugherio è degenerata in una violenta rissa con auto danneggiate e quattro persone denunciate. E' successo nella serata di marted 30 gennaio quando poco dopo le 21 in via Increa sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza insieme a due ambulanze del 118 in codice verde.

Quattro persone, tutti cittadini stranieri di origine albanese e romena tra i 30 e i 45 anni, hanno iniziato a litigare per futili motivi legati a incomprensioni relative al parcheggio delle vetture. La discussione presto è degenerata ed è scoppiata la rissa che ha visto i quattro danneggiarsi reciprocamente i veicoli. A riportare la situazione alla calma ci hanno pensato i militari che hanno denunciato tutti per rissa.

Due ambulanze invece hanno trasferito in codice verde in ospedale al San Raffaele e a Vimercate le persone che necessitavano di assistenza medica.