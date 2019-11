Desio, tamponamento in strada e l'incidente si trasforma in un inseguimento con rissa

Un banale tamponamento, un incidente che si poteva risolvere in poco tempo con qualche scartoffia, la constatazione amichevole e l'assunzione di responsabilità. Invece si è trasformato in un inseguimento che ha visto due automobilisti arrivare ad affrontarsi in strada, sfiorando la rissa. E sono scattate due denunce.

E' successo a Desio l'altro giorno, intorno alle 9 del mattino, lungo via Maestri Del Lavoro: una Fiat Punto condotta da un uomo di 63 anni di Bollate e un'Audi con al volante un cittadino residente a Desio sono rimaste coinvolte in un sinistro nel traffico mattutino. La Punto avrebbe tamponato l'altra auto e il conducente anzichè fermarsi ha premuto sull'acceleratore ed è scappato via, imboccando alcune vie residenziali. Così la vittima non è rimasta ferma e lo ha inseguito fino a far fermare l'auto in via Leoncavallo. Una volta sceso dal veicolo il conducente, 37enne desiano, si è avvicinato alla Punto e ha infranto il vetro del "rivale" con un pugno.

In risposta l'altro è sceso dal mezzo e ha impugnato un dispositivo blocca-freni di metallo e lo ha usato per spaccare i finestrini dell'Audi. La scena si è svolta sotto gli occhi attoniti di automobilisti e residenti che hanno dato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i carabinieri. Per i due conducenti, che sono finiti in ospedale, è scattata una doppia denuncia: esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento.