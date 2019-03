Dirigente e guardialinee fanno a botte in campo alla fine della partita: arrivano i carabinieri

Prima gli insulti, poi la zuffa in campo. È successo nel pomeriggio di domenica 17 marzo allo stadio di via Superga a Lentate sul Seveso, al termine della partita del campionato provinciale allievi under 16 tra la Lentatese e la Mariano Calcio. Protagonisti del fatto un dirigente 41enne della Lentatese e un guardialinee 50enne.

I due, come riferito dai carabinieri della compagnia di Seregno, hanno avuto un accesa lite con breve colluttazione. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Meda e Seveso che hanno identificato le parti che, per il momento, non hanno sporto denuncia. Non ci sono stati feriti e la situazione è tornata alla normalità dopo l'intervento dei carabinieri.