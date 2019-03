Picchiato da un gruppo di giovani, 17enne finisce in ospedale dopo rissa in piazza

Un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e picchiato da un gruppo di persone in una presunta rissa che ha avuto come scenario piazza Trento e Trieste mercoledì nel tardo pomeriggio a Monza.

Tutto è iniziato quando alla polizia di Stato è giunta una richiesta di intervento da parte di alcuni testimoni che riferivano di una rissa in corso in centro città. In piazza Trento e Trieste però la volante del commissariato di Monza ha rintracciato solo il giovane che si è presentato come parte offesa, riferendo agli agenti di essere stato picchiato da più persone senza un apparente motivo.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, gli aggressori si sarebbero allontanati dalla piazza poco prima dell'arrivo della polizia. Il 17enne, di origini nordafricane, è stato accompagnato in ospedale in codice verde dopo aver richiesto l'intervento dei soccorsi ormai giunto in stazione a Monza.