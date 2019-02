Maxi rissa in Piazza Trento e Trieste a Monza, ragazzi si lanciano bottiglie: denunciati

Lanci di bottiglia, urla, e spintoni. Rissa in centro a Monza nella notte serata di mercoledì 13 novembre. L'epilogo? Cinque denunce. È successo in Piazza Trento e Trieste; quattro ragazzi nei guai: tre monzesi di vent'anni e un minorenne. Tutti denunciati dagli agenti del commissariato di viale Romagna.

Tutto è accaduto nel salotto buono di Monza, nel pieno centro storico. Quando gli agenti sono intervenuti un gruppetto di cinque-sei ragazzi si stavano affrontando con spintoni e lanci di bottiglie. Appena hanno visto i poliziotti alcuni di loro sono scappati, mentre quattro di loro sono stati fermati e identificati. Tutti sono stati accompagnati in commissariato e denunciati per rissa. Non solo: uno di loro è stato denunciato per porto di oggetti atti all'offesa, mentre uno di loro è stato trovato con una dose di stupefacente e segnalato alla prefettura.