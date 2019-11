Lavori sulle strade e sui ponti in provincia di Monza, ritardi a causa del maltempo

I lavori programmati dalla provincia di Monza e Brianza lungo alcuni tratti delle arterie provinciali hanno subito alcuni ritardi a causa del maltempo.

A informare dello slittamento del cronoprogramma dei lavori e delle nuove tempistiche degli interventi è stata direttamente la provincia con una nota.

“In questi giorni gli automobilisti ci hanno segnalato diverse situazioni di traffico piuttosto intenso su alcune provinciali per la presenza dei cantieri. A causa delle continue piogge, infatti, la ditta incaricata è costretta a continui cambi di programma senza possibilità di preavvisare in tempo l’utenza. Chiediamo pazienza e collaborazione, se il tempo tiene si conta di completare le pavimentazioni entro la settimana prossima. Questi lavori sono importanti per la sicurezza degli automobilisti anche in relazione alle cattive condizioni meteo" spiega il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio.

In questi giorni la ditta incaricata dalla Provincia sta lavorando per completare la sostituzione dell’asfalto lungo la sp 58 Sesto San Giovanni-Usmate dal km 23+ 155 al 25+ 353 tra Arcore ed Usmate Velate. Se il tempo lo permetterà, la settimana prossima la ditta si sposterà sulla sp 177 Bellusco-Gerno per sostituire la pavimentazione dal km 6 al km 7 (in prossimità del Comune di Carnate). Nel piano delle manutenzioni rientra anche la sostituzione dei giunti di dilatazione di alcuni ponti presenti nel reticolo stradale. Sono in corso attività sul ponte P. 41 "Agrate-Usmate” al Km 8+400 e successivamente si procederà a lavorare sul ponte P. 41 “Agrate-Usmate” al Km 8+669.