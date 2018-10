Treno guasto in stazione a Monza: ritardi fino a quaranta minuti sulla linea S9 Milano-Lecco

Un treno in panne in stazione a Monza, un altro troppo pieno di pendolari e uno cancellato, oltre a una cascata di ritardi. Mattinata da incubo quella di giovedì 25 ottobre per i pendolari della linea ferroviaria Trenord S9 Lecco-Carnate-Milano che hanno dovuto fare i conti con numerosi disagi.

Tutto è stato causato da un treno guasto che si è bloccato all'altezza di Monza intorno alle 8.30. Lungo la direttrice si sono accumulati ritardi a catena sulle altre corse. Per smaltire il ritardo accumulato una corsa è stata soppressa, quella delle 9.22 in partenza dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e diretta a Lecco. I convogli sulla direttrice hanno registrato ritardi fino a 40 minuti e i disagi si sono protratti fino alla tarda mattinata.