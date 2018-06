Treni cancellati e ritardi: un'altra mattinata di passione per i pendolari brianzoli

Sei treni cancellati, altri in ritardo. Ancora una mattinata di disagi quella di mercoledì 27 giugno per i pendolari brianzoli che utilizzano le direttrici di Trenord.

Cancellazioni Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Sulla linea S9 sono stati cancellati due treni: il 24109 (Saronno 6.35, Albairate 8.22( e il 24112 (Albairate 7.38, Saronno 9.24). L'azienda non ha fornito nessuna spiegazione per questa cancellazione.

Cancellazioni sulla Seregno-Carnate

Quattro i treni cancellati sulla linea ferroviaria brianzola, nello specifico il 5010 (Carnate Usmate 11.07, Seregno 11.23), il 5012 (Carnate Usmate 12.07, Seregno 13.23), il 5011 (Seregno 11.38, Carnate Usmate 11.54),il 5013 (Seregno 12.38, Carnate Usmate 12.54). Anche per queste cancellazioni la società di Piazzale Cadorna non ha fornito nessuna spiegazione, ma per cercare di limitare i disagi ha istituito un servizio navetta.

Non solo, disagi anche sulla Lecco-Molteno Monza Milano dove i disservizi maggiori sono dovuti ai lavori programmati di manutenzione al binario 20 della stazione di Milano Porta Garibaldi (che termineranno il 3 luglio). A causa dei lavori i treni delle seguenti direttrici possono subire ritardi:

– Malpensa Aeroporto - Milano Centrale: entro 10 minuti.

– Milano – Bergamo, via Carnate: entro i 5 minuti.

– Milano – Lecco, S7 ed S8: entro i 5 minuti.

– Milano – Chiasso: entro i 5 minuti.