Malore su un treno a Desio, ambulanza in stazione: ritardi a catena mercoledì mattina

Ritardi a catena mercoledì mattina lungo la linea Milano-Seregno-Como-Chiasso. Pochi minuti prima delle 9 in stazione a Desio sono intervenuti i soccorsi del 118 a bordo di un convoglio fermo a causa di una donna che aveva accusato un malore. Il personale medico, intervenuto con una ambulanza della Croce Verde Lissonese, ha prestato soccorso alla signora, 38 anni, ed è ripartita in codice verde verso l'ospedale di Desio.

L'emergenza si è risolta senza complicazioni ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico con ritardi che hanno superato, in alcuni casi, la mezz'ora. La circolazione è gradualmente ripresa poco prima delle 10.

"Il treno 25032 (MILANO PORTA GARIBALDI 09:39 - CHIASSO 10:47) e il treno corrispondente 25041 (CHIASSO 11:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 12:21) oggi non saranno effettuati per le conseguenze di un intervento del soccorso sanitario a bordo di un treno che ha rallentato la circolazione lungo la linea" informa il sito di Trenord. Disagi anche per i viaggatori del treno 25237 (RHO 10:43 - COMO S.GIOVANNI 12:11): "oggi partirà dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI alle ore 11:09 per un intervento del soccorso sanitario".