Guasto ai sistemi informatici, ritardi a catena per i treni: circolazione in tilt giovedì mattina

Mattinata nera per i pendolari. Come reso noto da Trenord, giovedì 2 ottobre, a causa di un guasto ai sistemi informatici, si sono registrati disagi e ritardi per diverse linee, comprese quelle brianzole.

"Possibili ritardi fino a 40 minuti e limitazioni a causa di un guasto ai sistemi informatici che regolano l'andamento della circolazione e la stampa dei documenti necessari all'effettuazione del treno. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto" ha comunicato l'azienda.

Il guasto è stato risolto intorno alle 7 e la circolazione è stata gradualmente ripristinata anche se le conseguenze dell'accaduto hanno comportato alcune limitazioni per diverse corse. Coinvolte anche le linee ferroviarie brianzole tra cui la Tirano-Sondrio- Milano- Lecco, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Lecco-Carnate-Milano e la Saronno-Seregno-Milano-Albairate.