Treni guasti, cancellati e in ritardo di 30 minuti: mattinata da incubo per i pendolari Trenord

Ritardi oltre 30 minuti, treni guasti, altri cancellati e altri sostituiti da autobus. È l'ennesima mattinata di disagi quella di mercoledì 21 novembre per i pendolari brianzoli che utilizzano le linee Trenord. I disservizi, come riportato sul portale dell'azienda, hanno interessato sette direttrici che attraversano la Brianza e sono state causate. Diverse le cause: guasti ai ai sistema di chiusura delle porte di un treno, un guasto agli scambi e un altro guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni.

Tutti i treni in ritardo

Chiasso-Como-Seregno-Milano

Il treno 25033 (Como San Giovanni 09:19 - Milano Porta Garibaldi 10:21) non sarà effettuato, per un problema tecnico al treno in arrivo.

Il treno 25024 (Milano Porta Garibaldi 07:39 - Como San Giovanni 08:41) non è stato effettuato per un problema tecnico al treno.

Si avvisano i signori Clienti che, per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni treni appartenenti alla flotta più vetusta (Ale 582), il giorno 21 novembre 2018, i seguenti treni saranno sostituiti da autobus:

- 25088 (Milano Porta Garibaldi 23:39 - Monza 23:58)

- 25089 (Monza 00:09 - Milano Porta Garibaldi 00:28)

- 25092 (Milano Porta Garibaldi 00:39 - Monza 00:58)

Lecco-Molteno-Monza-Milano

Aggiornamento: il treno 5125 (Monza 07:07 - MOLTENO 08:07) è partito con 34 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto ad uno scambio lungo la linea.

Bergamo-Carnate-Milano

Il treno 10762 (Paderno Robbiate 07:52 - Milano Porta Garibaldi 08:31) viaggia con 32 minuti di ritardo per un problema tecnico al treno in arrivo da Milano.

Seregno-Carnate

Si avvisano i signori Clienti che, per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni treni appartenenti alla flotta più vetusta (Ale 582), da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018 i seguenti treni saranno sostituiti da autobus:

- 5001 (Seregno 06:38 - Carnate Usmate 06:54)

- 5003 (Seregno 07:38 - Carnate Usmate 07:54)

- 5005 (Seregno 08:38 - Carnate Usmate 08:54)

- 5007 (Seregno 09:38 - Carnate Usmate 09:54)

- 5009 (Seregno 10:38 - Carnate Usmate 10:54)

- 5011 (Seregno 11:38 - Carnate Usmate 11:54)

- 5013 (Seregno 12:38 - Carnate Usmate 12:54)

- 5015 (Seregno 13:38 - Carnate Usmate 13:54)

- 5017 (Seregno 14:38 - Carnate Usmate 14:54)

- 5019 (Seregno 15:38 - Carnate Usmate 15:54)

- 5021 (Seregno 16:38 - Carnate Usmate 16:54)

- 5023 (Seregno 17:38 - Carnate Usmate 17:54)

- 5025 (Seregno 18:38 - Carnate Usmate 18:54)

- 5027 (Seregno 19:38 - Carnate Usmate 19:54)

- 5000 (Carnate Usmate 06:07 - Seregno 06:23)

- 5002 (Carnate Usmate 07:07 - Seregno 07:23)

- 5004 (Carnate Usmate 08:07 - Seregno 08:23)

- 5006 (Carnate Usmate 09:07 - Seregno 09:23)

- 5008 (Carnate Usmate 10:07 - Seregno 10:23)

- 5010 (Carnate Usmate 11:07 - Seregno 11:23)

- 5012 (Carnate Usmate 12:07 - Seregno 12:23)

- 5014 (Carnate Usmate 13:07 - Seregno 13:23)

- 5016 (Carnate Usmate 14:07 - Seregno 14:23)

- 5018 (Carnate Usmate 15:07 - Seregno 15:23)

- 5020 (Carnate Usmate 16:07 - Seregno 16:23)

- 5022 (Carnate Usmate 17:07 - Seregno 17:23)

- 5024 (Carnate Usmate 18:07 - Seregno 18:23)

- 5026 (Carnate Usmate 19:07 - Seregno 19:23)

I punti di fermata per ogni stazione sono segnalati al seguente indirizzo web: http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi/carnate-Seregno.aspx

Asso-Seveso-Milano

Il treno 724 (Camnago-Lentate 07:55 - Milano Cadorna 08:37) viaggia con 16 minuti di ritardo per un guasto momentaneo al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

Il treno 726 (Camnago-Lentate 08:25 - Milano Cadorna 09:07) oggi partirà dalla stazione di Seveso alle ore 08:32, per le ripercussioni di un guasto agli impianti , di competenza Ferrovienord, che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Possibili ritardi fino a circa 10 minuti a causa di un guasto agli impianti di competenza Ferrovienord che regolano la circolazione in prossimità di Palazzolo Milanese



Mariano/Camnago-Seveso-Milano

Il treno 724 (Camnago-Lentate 07:55 - Milano Cadorna 08:37) viaggia con 16 minuti di ritardo per un guasto momentaneo al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

Il treno 726 (Camnago-Lentate 08:25 - Milano Cadorna 09:07) oggi partirà dalla stazione di Seveso alle ore 08:32, per le ripercussioni di un guasto agli impianti , di competenza Ferrovienord, che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Possibili ritardi fino a circa 10 minuti a causa di un guasto agli impianti di competenza Ferrovienord che regolano la circolazione in prossimità di Palazzolo Milanese

Lecco-Carnate-Milano

Il treno 10831 (Lecco 07:37 - Milano Porta Garibaldi 08:38) viaggia con 14 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Il treno 10762 (Paderno Robbiate 07:52 - Milano Porta Garibaldi 08:31) viaggia con 32 minuti di ritardo per un problema tecnico al treno in arrivo da Milano.