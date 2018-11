Treni guasti, cancellati e in ritardo: ancora una mattinata di disagi per i pendolari Trenord

Treni guai, altri cancellati e ritardi fino a 17 minuti. È l'ennesima mattinata di disagi quella di, lunedì 5 novembre per i pendolari Brianzoli che utilizzano le linee Trenord. I disagi, come riportato sul portale dell'azienda, hanno interessato quattro direttrici.

Tutti i treni in ritardo

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24117 (Saronno 08:35 - Albairate 10:22) viaggia con 12 minuti di ritardo perchè è stato necessario attendere l'arrivo di un altro treno nella stazione di Ceriano Laghetto-Groane.

Il treno 24116 (Albairate 08:38 - Saronno 10:24) è partito con 17 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 24114 (Albairate 08:08 - Saronno 09:54) è partito con 14 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 24115 (Saronno 08:05 - Albairate 09:52) è partito e viaggia con 15 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 24120 (Albairate 09:38 - Saronno 11:24) oggi partirà dalla stazione di Milano Greco Pirelli alle ore 10:33, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I clienti da Albairate possono prendere il treno 24122 (Albairate 10:08 - Saronno 11:54).

Il treno 24104 (Milano Porta Garibaldi 06:17 - Saronno 07:24) e il treno corrispondente 24113 (Saronno 07:35 - Albairate 09:22) oggi non saranno effettuati.

Chiasso-Como-Seregno-Milano

Il treno 25225 (Rho 07:43 - Chiasso 09:17) viaggia con 12 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

Il treno 25028 (Milano Porta Garibaldi 08:39 - Como San Giovanni 09:41) è partito e viaggia con 23 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 25229 (Rho 08:43 - Chiasso 10:22) oggi partirà dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 09:09, per un guasto al treno.

I clienti da Rho a Milano Porta Garibaldi possono prendere i treni delle linee S5 e S6 (direzione Pioltello/Treviglio).

Asso-Seveso-Milano

Il treno 20219 (Meda 10:08 - Milano Rogoredo 11:07) e il treno corrispondente 20218 (Milano Rogoredo 11:23 - SEVESO 12:18) oggi non saranno effettuati. Da Seveso a Milano Bovisa, e viceversa, è possibile prendere i treni S4. Da Milano Bovisa a Milano Rogoredo, e viceversa, è possibile prendere i treni delle linee S1 ed S13.

Il treno 621 (Milano Cadorna 08:08 - Asso 09:27) viaggia con 17 minuti di ritardo perchè, nella stazione di Meda, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice.

Il treno 20206 (Milano Rogoredo 08:23 - SEVESO 09:18) è partito con 12 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 719 (Milano Cadorna 07:53 - Camnago-Lentate 08:35) e il treno corrispondente 728 (Camnago-Lentate 08:55 - Milano Cadorna 09:37) oggi non saranno effettuati a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I clienti diretti a Camnago-Lentate possono utilizzare il treno 723 (Milano Cadorna 08:23 - Camnago-Lentate 09:05).

I clienti diretti a Milano Cadorna possono utilizzare il treno 730 (Camnago-Lentate 09:25 - Milano Cadorna 10:07).

Seregno-Carnate

Si avvisano i signori Clienti che, per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni treni appartenenti alla flotta più vetusta (Ale 582), oggi 5 novembre i seguenti treni saranno sostituiti da autobus:

- 5001 (Seregno 06:38 - Carnate Usmate 06:54)

- 5003 (Seregno 07:38 - Carnate Usmate 07:54)

- 5005 (Seregno 08:38 - Carnate Usmate 08:54)

- 5007 (Seregno 09:38 - Carnate Usmate 09:54)

- 5009 (Seregno 10:38 - Carnate Usmate 10:54)

- 5011 (Seregno 11:38 - Carnate Usmate 11:54)

- 5013 (Seregno 12:38 - Carnate Usmate 12:54)

- 5015 (Seregno 13:38 - Carnate Usmate 13:54)

- 5017 (Seregno 14:38 - Carnate Usmate 14:54)

- 5019 (Seregno 15:38 - Carnate Usmate 15:54)

- 5021 (Seregno 16:38 - Carnate Usmate 16:54)

- 5023 (Seregno 17:38 - Carnate Usmate 17:54)

- 5025 (Seregno 18:38 - Carnate Usmate 18:54)

- 5027 (Seregno 19:38 - Carnate Usmate 19:54)

- 5000 (Carnate Usmate 06:07 - Seregno 06:23)

- 5002 (Carnate Usmate 07:07 - Seregno 07:23)

- 5004 (Carnate Usmate 08:07 - Seregno 08:23)

- 5006 (Carnate Usmate 09:07 - Seregno 09:23)

- 5008 (Carnate Usmate 10:07 - Seregno 10:23)

- 5010 (Carnate Usmate 11:07 - Seregno 11:23)

- 5012 (Carnate Usmate 12:07 - Seregno 12:23)

- 5014 (Carnate Usmate 13:07 - Seregno 13:23)

- 5016 (Carnate Usmate 14:07 - Seregno 14:23)

- 5018 (Carnate Usmate 15:07 - Seregno 15:23)

- 5020 (Carnate Usmate 16:07 - Seregno 16:23)

- 5022 (Carnate Usmate 17:07 - Seregno 17:23)

- 5024 (Carnate Usmate 18:07 - Seregno 18:23)

- 5026 (Carnate Usmate 19:07 - Seregno 19:23)