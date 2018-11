Treni guasti, cancellati e in ritardo fino a 30 minuti: mattinata da incubo per i pendolari Trenord

Ritardi fino a 30 minuti, treni guasti e altri cancellati. È una mattinata di disagi quella di giovedì 8 novembre per i pendolari brianzoli che utilizzano le linee Trenord. I disservizi, come riportato sul portale dell'azienda, hanno interessato quattro direttrici e sono state causate da un guasto a un treno (nel caso della Asso-Seveso Milano) e da un guasto agli impianti di Rfi che regolano la circolazione dei treni nella stazione di Milano Porta Garibaldi.

Tutti i treni in ritardo

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24110 (Albairate 07:08 - Saronno 08:54) viaggia con 15 minuti di ritardo per un guasto agli impianti di circolazione nel nodo ferroviario di Milano, di competenza Rfi.

Il treno 24111 (Saronno 07:05 - Albairate 08:52) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

Chiasso-Como-Seregno-Milano

Il treno 25025 (Como San Giovanni 07:19 - Milano Porta Garibaldi 08:21) viaggia con 18 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice. Potrebbe subire ulteriore ritardo per un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Milano Porta Garibaldi di competenza Rfi.

Aggiornamento: il treno 25225 (Rho 07:43 - Chiasso 09:17) è partito e viaggia con 19 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni a Milano Porta Garibaldi di competenza Rfi.

Il treno 25024 (Milano Porta Garibaldi 07:39 - Como San Giovanni 08:41) e il treno corrispondente 25033 (Como San Giovanni 09:19 - Milano Porta Garibaldi 10:21) oggi non saranno effettuati per un guasto agli impianti a Milano Porta Garibaldi di competenza Rfi.

Il treno 25223 (Chiasso 06:43 - Rho 08:17) viaggia con circa 15 minuti, perché è stato necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria in seguito ad un guasto.

Asso-Seveso-Milano

Il treno 20206 (Milano Rogoredo 08:23 - Seveso 09:18) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 20213 (Seveso 08:42 - Milano Rogoredo 09:37) oggi partirà dalla stazione di Milano Bovisa alle ore 09:10, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

Lecco-Carnate-Milano

Il guasto agli impianti di competenza Rfi che regolano la circolazione dei treni a Milano Porta Garibaldi, è stato risolto.

Sono possibili ulteriori ritardi fino a 30 minuti e variazioni di percorso.

Il treno 10759 (Milano Porta Garibaldi 08:01 - Paderno Robbiate 08:38) viaggia con 16 minuti di ritardo per un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Milano Porta Garibaldi di competenza Rfi.

Il treno 10828 (Milano Porta Garibaldi 07:22 - Lecco 08:23) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

Aggiornamento: il treno 10830 (Milano Porta Garibaldi 07:52 - Lecco 08:53) è partito e viaggia con 21 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 10757 (Milano Porta Garibaldi 07:31 - Paderno Robbiate 08:08) e il treno corrispondente 10764 (Paderno Robbiate 08:22 - Milano Porta Garibaldi 08:59) oggi non saranno effettuati, per un guasto agli impianti di circolazione di competenza Rfi.