Ritrovato il 13enne scomparso a Villa Guardia, nel comasco

E' stato ritrovato il bambino di 13 anni scomparso lunedì 8 gennaio 2018 a Villa Guardia. E' stato individuato a Uggiate Trevano nel primo pomeriggio e ha potuto riabbracciare i genitori preoccupatissimi.

Nella mattina di lunedì 8 gennaio 2018 la mamma è entrata nella sua camera ma il il ragazzino non era nel suo letto. E' scattato immediatamente l'allarme e i carabinieri di Lurate Caccivio si sono subito messi al lavoro per rintracciarlo. Intanto la mamma aveva lanciato un appello su internet attraverso i social network. Tam tam rimbalzato per tutta la mattinata fino al ritrovamento del ragazzino.