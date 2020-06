Nasconde la cocaina da spacciare sotto le auto parcheggiate, un arresto a Roncello

A Roncello, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate hanno messo le manette ad un ventenne d'origine marocchina, colto in fragranza di reato mentre cercava di spacciare cocaina.

L'arresto è avvenuto nella serata dal 31 maggio, quando il giovane (disoccupato e senza fissa dimora) è stato sorpreso con 6 grammi di polvere bianca suddivise in singole dosi e con 150 euro in contanti.

L'arresto è il frutto di un lungo lavoro di controllo: per giorni, lo spacciatore è stato seguito dalle forze dell'ordine. Fino a quando è stato sorpreso in via Matteotti a Roncello, piazza di spaccio del paese. A nulla è valso il tentativo del pusher di disfarsi della droga, lanciata sotto un veicolo in sosta alla vista della pattuglia. I carabinieri hanno recuperato lo stupefacente e impedito al pusher di fuggire a piedi, fermandolo.

A seguito della direttissima, svoltosi in videconferenza lunedì mattina, il Giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto ma ha concesso al giovane la libertà, in attesa del processo.