Ai domiciliari, pesta a sangue la moglie davanti alla figlioletta: arrestato marito violento

Ha aggredito e picchiato a sangue la moglie davanti a loro figlia. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. È successo nel pomeriggio di venerdì 18 maggio a Roncello, nei guai un 31enne del Burkina Faso, pluripregiudicato e agli arresti domiciliari per rapina aggravata. La notizia è stata resa nota dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Tutto è accaduto nel pomeriggio, dopo una furibonda lite. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata accompagnata al pronto soccorso di Vimercate: ha riportato la frattura di due costole ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Non sarebbe la prima volta: altri episodi sarebbero accaduti nel recente passato ma la donna, una cittadina italiana, avrebbe sempre fatto finta di niente sperando che l'uomo che diceva di amarla cambiasse. Per lui sono scattate le manette: è stato accompagnato nella casa circondariale di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.