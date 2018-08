Giallo a Ronco Briantino, uomo trovato seminudo e ferito in auto: è morto dissanguato

Un uomo è morto dissanguato in auto a Ronco Briantino (Mb). Sul caso indagano i carabinieri che in queste ore stanno cercando di far luce sulla vicenda: per il momento non si esclude nessuna ipotesi, dall'omicidio al suicidio.

A rinvenire la vittima, un ragazzo di circa 30 anni, originario di Vaprio D'Adda (Mb), sono stati alcuni passanti. Era all'interno di una vettura parcheggiata lungo la strada, in via Sant'Antonio. Uno sportello aperto e le gambe fuori dall'auto: è questa la scena che i soccorritori si sono trovati davanti. La ferita - all'inguine - era molto importante, tanto che l'uomo, che era mezzo svestito, aveva perso molto sangue. E' morto dopo il trasporto in ospedale.

Sul caso indagano i militari della stazione di Bernareggio, Compagnia di Vimercate. Si cerca di capire se l'uomo fosse con qualcuno oppure se si sia procurato la ferita da solo con l'intento di farla finita o magari cercando di usare della droga. L'autopsia chiarirà molti dubbi.