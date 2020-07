"Posso provarlo?" e dopo una serata con gli amici scappa sul monopattino di un 18enne

Una serata trascorsa con gli amici, in piazza, e poi il furto. Un ragazzo di 18 anni l'altra sera si è visto portar via sotto gli occhi il suo monopattino elettrico dopo che un uomo, rimasto in disparte tutta la serata forse in attesa del momento opportuno per entrare in azione, gli ha chiesto di poterlo provare. E' successo a Besana Brianza, nella nottata di giovedì.

Erano circa le due quando il ladro, poi identificato in un cittadino tunisino di 34 anni residente a Triuggio, ha chiesto al giovane di vedere come funzionava e di provarlo, con insistenza. Poi lo ha spintonato, è salito ed è scappato via. Dopo la richiesta di intervento alla centrale operativa delle forze dell'ordine sulle sue tracce si sono messi i carabinieri della stazione di Besana Brianza che hanno ricostruito l'accaduto e denunciato il 34enne per rapina impropria.