Scoperto a rubare pezzi della metropolitana 'verde' nella notte: arrestato

È stato colto in flagrante mentre stava caricando in macchina sei pulegge e alcuni utensili rubati dalla linea verde della metropolitana M2. L'episodio è accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Gessate, dove un 43enne di Cassina de' Pecchi è finito in manette con l'accusa di 'furto aggravato'.

I carabinieri di Gorgonzola sono intervenuti sul posto dopo che dalla sala operativa dell'Atm è stato segnalato un uomo sospetto che si aggirava nella stazione di Gessate.

Una volta arrivati i militari hanno rintracciato l'uomo proprio mentre stava caricando in auto la refurtiva e recuperando gli arnesi utilizzati per lo scasso. Il 46enne, con precedenti specifici, è stato quindi messo agli arresti domiciliari. Mentre pulegge e utensili sottratti illecitamente sono stati restituiti all'Azienda dei trasporti milanese