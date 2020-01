Provano a sedare una lite ma vengono rapinati e feriti, carabinieri arrestano ladro in stazione

Hanno visto alcune persone litigare animatamente e hanno deciso di intervenire. I due malcapitati, due cittadini monzesi di 41 e 66 anni, mentre erano impegnati a sedare gli animi e dividere i protagonisti sono rimasti vittime di un furto. Qualcuno - approfittando della situazione o forse fingendo una lite proprio come pretesto - ha rubato loro il portafogli e poi si è allontanato.

E' successo nella nottata di domenica 12 gennaio a Monza, in stazione. I due malcapitati sono stati soccorsi da un'ambulanza e trasferiti in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza per lievi contusioni. In via Arosio sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato un giovane cittadino marocchino di 26 anni che è stato trovato in possesso della carta di identità intestata a una delle due vittime e per questo arrestato.

Durante le fasi dell'arresto il giovane ladro ha anche aggredito e spintonato uno dei carabinieri intervenuti, spintonandolo contro l'auto di servizio e ferendolo.