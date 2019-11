Assalto con la ruspa al benzinaio, furto al distributore sulla Milano-Meda

Hanno assaltato un benzinaio a bordo di una ruspa. Furto nella notte al distributore di carburante Q8 Easy di Paderno Dugnano lungo la Milano-Meda. I rapinatori - probabilmente una banda composta da diverse persone - hanno preso di mira le colonnine del self-service colpendole fino a sradicarle con il mezzo da lavoro.

E' successo nella notte tra domenica e lunedì e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Milano che ora indagano sul furto. Sul piazzale dell'area di servizio - dove risulta presente un cantiere edile - insieme alla ruspa sono rimaste solo macerie e alcune colonnine divelte. Ancora non si conosce l'entità del bottino che i malviventi sarebbero riusciti a portare via e gli agenti della Polstrada e della Scientifica adesso stanno effettuando gli accertamenti per identificare gli autori.

Non è la prima volta che la "banda della ruspa" entra in azione nel Monzese: qualche settimana fa un colpo simile è stato messo a segno a Busnago, all'interno del benzinaio del centro commerciale Il Globo. Anche qui i ladri "armati" di ruspa hanno puntato dritti verso l'area di servizio dopo aver rubato il mezzo da lavoro da una vicina azienda e hanno divelto le colonnine del self service fuggendo via con il bottino.