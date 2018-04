Abbandona un sacchetto con due chili di droga e scappa dai carabinieri

Ha visto i carabinieri e ha cercato di scappare via il più veloce possibile, abbandonando un sacchetto di droga in strada.

E' successo a Monza nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga pianificati dai carabinieri della compagnia cittadina. Nel capoluogo brianzolo negli ultimi giorni i militari dell'Arma, in servizio in divisa e in borghese, hanno presidiato le aree in zona parco, Villa Reale, Boschetti Reali e via Bergamo.

Proprio qui i carabinieri hanno trovato in strada una busta con due chili e trecento grammi di hashish abbandonata da uno spacciatore straniero che, appena riconosciuti i militari, è fuggito via a piedi per il quartiere, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per identificare e rintracciare il pusher fuggitivo e i servizi antidroga in città proseguiranno anche nei prossimi giorni.

In zona parco invece un 22enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare in Italia e con alle spalle precedenti legati alla droga e reati contro il patrimonio, ha offerto della droga ai carabinieri. Addosso allo spacciatore i militari hanno trovato nove grammi di hashish, pronti per essere venduti. Il giovane è stato arrestato ed è finito in carcere.